В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была «граница» Днепра

Уникальные архивные фотографии показали жители Днепра.

Известный днепровский блогер и исследователь города Артем Костюк показал спутниковые снимки въезда в город в 1965 году.

Въезд в город, Запорожское шоссе. Вы, конечно, видели эти стелы на других фотографиях, но мне понравился ракурс — видна обстановка вокруг. На второй иллюстрации я указал точное место, где они находились, — написал Артем.

Присмотритесь – на спутниковом снимке 1965 года видны тени от них.

1965 vs 2021

Фото: Eduard Fayerman

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