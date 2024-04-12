В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была «граница» Днепра

Известный днепровский блогер и исследователь города Артем Костюк показал спутниковые снимки въезда в город в 1965 году.
Въезд в город, Запорожское шоссе. Вы, конечно, видели эти стелы на других фотографиях, но мне понравился ракурс — видна обстановка вокруг. На второй иллюстрации я указал точное место, где они находились, — написал Артем.
Присмотритесь – на спутниковом снимке 1965 года видны тени от них.
1965 vs 2021
Фото: Eduard Fayerman
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