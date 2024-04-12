Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была «граница» Днепра

В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была «граница» Днепра

Сегодня 21:27
просмотров

Уникальные архивные фотографии показали жители Днепра.

Новости Днепра про В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была

Известный днепровский блогер и исследователь города Артем Костюк показал спутниковые снимки въезда в город в 1965 году.

Въезд в город, Запорожское шоссе. Вы, конечно, видели эти стелы на других фотографиях, но мне понравился ракурс — видна обстановка вокруг. На второй иллюстрации я указал точное место, где они находились, — написал Артем.

Присмотритесь – на спутниковом снимке 1965 года видны тени от них.

1965 vs 2021

Новости Днепра про В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была

Фото: Eduard Fayerman

Читайте также:

Новости Днепра про В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была Українська Новости Днепра про В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки
    Новости Днепра
    Сегодня 20:53
    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

    Собаки, потерявшие хозяев в жутком пожаре, нуждаются в помощи.

    Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире
    Новости Днепра
    Сегодня 20:13
    Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире

    Днепрянин убил своего соседа.

    Мужчина воровал батареи из разбомбленного детсада в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 19:29
    Мужчина воровал батареи из разбомбленного детсада в Днепре

    Мародер был задержан в Днепре.

    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов
    Новости Днепра
    Сегодня 18:43
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

    Криворожский район атаковали ракетой.

    Последние новости

    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд
    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

    Сегодня 21:56
    2
    просмотров
    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки
    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

    Собаки, потерявшие хозяев в жутком пожаре, нуждаются в помощи.

    Сегодня 20:53
    4
    просмотров
    Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире
    Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире

    Днепрянин убил своего соседа.

    Сегодня 20:13
    2
    просмотров
    Мужчина воровал батареи из разбомбленного детсада в Днепре
    Мужчина воровал батареи из разбомбленного детсада в Днепре

    Мародер был задержан в Днепре.

    Сегодня 19:29
    6
    просмотров
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

    Криворожский район атаковали ракетой.

    Сегодня 18:43
    2
    просмотров
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис

    Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.

    Сегодня 18:06
    8
    просмотров
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет

    В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.

    Сегодня 17:48
    4
    просмотров
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

    Мужчина ушел из больницы и пропал.

    Сегодня 17:16
    7
    просмотров
    Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге
    Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге

    В Кривом Роге задержан иностранец, который нелегально жил на территории Украины.

    Сегодня 16:42
    2
    просмотров
    На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)
    На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)

    На дороги Днепра выехало ретро-такси.

    Сегодня 16:06
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх