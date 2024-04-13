У Дніпрі затримали зловмисника, який обікрав квартиру 66-річної жінки

У Дніпрі поліція затримала чоловіка за крадіжку з квартири.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Зловмисник проник до оселі 66-річної потерпілої шляхом підбору ключа.

11 квітня близько 12.40 до поліції надійшло повідомлення про крадіжку в Чечелівському районі міста. Поки власники були відсутні, невідомий проник до оселі та заволодів антикварним годинником, ноутбуком, роутером, – йдеться у повідомленні поліції.

Оперативники затримали чоловіка “на гарячому”, коли він намагався сісти до автівки з викраденим майном.

Затриманим виявився 47-річним раніше судимим місцевим мешканцем.

Поліція вилучила викрадене майно та знаряддя злочину.

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