Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчас

Важная информация об аварийных отключениях воды в Днепре.

О проблемах с водоснабжением рассказал Геннадий Корбан в соцсетях.

По состоянию на 12:30 ситуация с водоснабжением следующая:

Завершены аварийные работы по ул. Набережная Победы, 10, восстановлено водоснабжение по:

– ул. Набережная Победы, 5, 7.

Продолжаются аварийные работы на магистральном водопроводе по улице Набережной Заводской, приостановлено водоснабжение:

Новокодакский район:

– ул. Набережная Заводская от Кайдакского моста, включая ж/м Победа, 1-6.

Центральный район, Шевченковский район:

– от улицы Набережной до проспекта Дмитрия Яворницкого.

Также пониженное давление на Левобережной части города.

Снижено давление на верхних этажах домов по:

– просп. Слобожанскому, 40-90;

– ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;

– просп. Петра Калнышевского, 1-72;

– ул. Батумской, 8-64;

– ул. Старочумацкой, 1,10,11;

– ул. Квитки Цисык, 1-36;

– ул. Яркой, 1-41;

– ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;

– ул. Осенней, 7-13.

По информации местных жителей, на Победе вода уже появилась, но наблюдается слабый напор.

Остальные аварийно-восстановительные работы проходят без отключений абонентов.

Аварийные ситуации на правом берегу Днепра находятся под контролем коммунальщиков.

Все насосные станции работают в штатном режиме.

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