Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчас

Сегодня 13:34
просмотров

Важная информация об аварийных отключениях воды в Днепре.

Новости Днепра про Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчас

О проблемах с водоснабжением рассказал Геннадий Корбан в соцсетях.

По состоянию на 12:30 ситуация с водоснабжением следующая:

Завершены аварийные работы по ул. Набережная Победы, 10, восстановлено водоснабжение по:

– ул. Набережная Победы, 5, 7.

Продолжаются аварийные работы на магистральном водопроводе по улице Набережной Заводской, приостановлено водоснабжение:

Новокодакский район:
– ул. Набережная Заводская от Кайдакского моста, включая ж/м Победа, 1-6.

Центральный район, Шевченковский район:
– от улицы Набережной до проспекта Дмитрия Яворницкого.

Также пониженное давление на Левобережной части города.

Снижено давление на верхних этажах домов по:

– просп. Слобожанскому, 40-90;
– ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
– просп. Петра Калнышевского, 1-72;
– ул. Батумской, 8-64;
– ул. Старочумацкой, 1,10,11;
– ул. Квитки Цисык, 1-36;
– ул. Яркой, 1-41;
– ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
– ул. Осенней, 7-13.

По информации местных жителей, на Победе вода уже появилась, но наблюдается слабый напор.

Остальные аварийно-восстановительные работы проходят без отключений абонентов.

Аварийные ситуации на правом берегу Днепра находятся под контролем коммунальщиков.

Все насосные станции работают в штатном режиме.

Читайте также:

Новости Днепра про Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчасУкраїнська Новости Днепра про Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчасРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя
    Новости Днепра
    Сегодня 12:06
    Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя

    Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую пушку у Никополя.

    В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры
    Новости Днепра
    Сегодня 11:09
    В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры

    В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.

    Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes
    Новости Днепра
    Сегодня 10:07
    Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes

    Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих попала в престижный список.

    Спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах
    Новости Днепра
    Сегодня 09:19
    Спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах

    За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению…

    Последние новости

    Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя
    Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя

    Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую пушку у Никополя.

    Сегодня 12:06
    2
    просмотров
    В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры
    В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры

    В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.

    Сегодня 11:09
    1
    просмотров
    Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes
    Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes

    Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих попала в престижный список.

    Сегодня 10:07
    3
    просмотров
    Спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах
    Спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах

    За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению пожаров на открытых территориях.

    Сегодня 09:19
    2
    просмотров
    На правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения: детали
    На правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения: детали

    Многим жителям правого берега лучше сделать запасы воды!

    Сегодня 09:06
    24
    просмотров
    Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло
    Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд
    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

    Вчера 21:56
    3
    просмотров
    В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была «граница» Днепра
    В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была «граница» Днепра

    Уникальные архивные фотографии показали жители Днепра.

    Вчера 21:27
    9
    просмотров
    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки
    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

    Собаки, потерявшие хозяев в жутком пожаре, нуждаются в помощи.

    Вчера 20:53
    9
    просмотров
    Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире
    Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире

    Днепрянин убил своего соседа.

    Вчера 20:13
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх