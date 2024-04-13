Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчас

О проблемах с водоснабжением рассказал Геннадий Корбан в соцсетях.
По состоянию на 12:30 ситуация с водоснабжением следующая:
Завершены аварийные работы по ул. Набережная Победы, 10, восстановлено водоснабжение по:
– ул. Набережная Победы, 5, 7.
Продолжаются аварийные работы на магистральном водопроводе по улице Набережной Заводской, приостановлено водоснабжение:
Новокодакский район:
– ул. Набережная Заводская от Кайдакского моста, включая ж/м Победа, 1-6.
Центральный район, Шевченковский район:
– от улицы Набережной до проспекта Дмитрия Яворницкого.
Также пониженное давление на Левобережной части города.
Снижено давление на верхних этажах домов по:
– просп. Слобожанскому, 40-90;
– ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
– просп. Петра Калнышевского, 1-72;
– ул. Батумской, 8-64;
– ул. Старочумацкой, 1,10,11;
– ул. Квитки Цисык, 1-36;
– ул. Яркой, 1-41;
– ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
– ул. Осенней, 7-13.
По информации местных жителей, на Победе вода уже появилась, но наблюдается слабый напор.
Остальные аварийно-восстановительные работы проходят без отключений абонентов.
Аварийные ситуации на правом берегу Днепра находятся под контролем коммунальщиков.
Все насосные станции работают в штатном режиме.
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