Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя

Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
Момент уничтожения вражеского железа попал на видео.
На днях бойцы Национальной гвардии Украины произвели поражение пушки окупантов. Одной из обстреливающих прибрежную часть Никополя. Ребята получили огненное средство с помощью фпв-камикадзе, которое смогло пролететь под жестким враждебным РЭБом, — говорится в сообщении председателя Никопольского РВА.
Боевой работе способствовали Еноты 4.5.0.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры.
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В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.
Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих попала в престижный список.
За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению…
Многим жителям правого берега лучше сделать запасы воды!
В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.
Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих попала в престижный список.
За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению пожаров на открытых территориях.
Многим жителям правого берега лучше сделать запасы воды!
Хорошего дня, друзья!
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