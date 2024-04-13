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Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя

Сегодня 12:06
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Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую пушку у Никополя.

Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Момент уничтожения вражеского железа попал на видео.

На днях бойцы Национальной гвардии Украины произвели поражение пушки окупантов. Одной из обстреливающих прибрежную часть Никополя. Ребята получили огненное средство с помощью фпв-камикадзе, которое смогло пролететь под жестким враждебным РЭБом, — говорится в сообщении председателя Никопольского РВА.

Боевой работе способствовали Еноты 4.5.0.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры.

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