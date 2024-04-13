Бійці Нацгвардії знищили гармату окупантів біля Нікополя

Про це повідомляє очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Момент знищення ворожого залізяччя потрапив на відео.
Днями бійці Національної гвардії України здійснили ураження гармати окупантів. Однієї з тих, що обстрілює прибережну частину Нікополя. Хлопці дістали вогневий засіб за допомогою фпв-камікадзе, котрий зміг пролетіти під жорстким ворожим РЕБом, — йдеться у повідомлені голови Нікопольської РВА.
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