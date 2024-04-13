Бійці Нацгвардії знищили гармату окупантів біля Нікополя

Днями бійці Національної гвардії України здійснили ураження гармати окупантів. Однієї з тих, що обстрілює прибережну частину Нікополя. Хлопці дістали вогневий засіб за допомогою фпв-камікадзе, котрий зміг пролетіти під жорстким ворожим РЕБом, — йдеться у повідомлені голови Нікопольської РВА.