У Дніпрі та Любимівській громаді вже 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За уточненою інформацією, у Дніпрі та Любимівській громаді вже 9 постраждалих. Трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома, — заявив очільник ОВА.
Згодом Сергій Лисак додав, що кількість постраждалих збільшилась до 12 осіб.
Понівечені 33 приватні будинки. Побито 10 авто та навантажувач. В районі працювали психологи, надзвичайники та працівники Нацполіції.
Благодійники допомагали постраждалим й були готові надати будівельні матеріали, щоб тимчасово закрити понівечені дахи та вікна.
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