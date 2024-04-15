У Дніпрі та Любимівській громаді вже 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки

У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, у Дніпрі та Любимівській громаді вже 9 постраждалих. Трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома, — заявив очільник ОВА.

Згодом Сергій Лисак додав, що кількість постраждалих збільшилась до 12 осіб.

Понівечені 33 приватні будинки. Побито 10 авто та навантажувач. В районі працювали психологи, надзвичайники та працівники Нацполіції.

Благодійники допомагали постраждалим й були готові надати будівельні матеріали, щоб тимчасово закрити понівечені дахи та вікна.

Вчора окупанти також вдарили по Нікополю з дрона.

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