В Днепре выставили на аукцион остатки имущества обанкротившегося промгиганта со столетней историей

В Днепре идет распродажа имущества Днепропетровского трубного завода.

В Днепре допродают остатки трубного завода, когда-то считавшегося промышленным гигантом, но в 2021 году предприятие окончательно признали банкротом.

На сайте Prozzoro появилось объявление о повторной продаже имущества должника ПАО «Днепропетровский трубный завод». Аукцион проводят по голландской схеме, то есть на понижение цены.

Начальная стоимость – 72 млн гривен.

Продают имущество должника, а именно: (Лот № 13): обнаруженное и проинвентаризированное имущество, расположенное по адресу: г. Днепр, ул. Западный Путь (бывшая ул. Маяковского), дом. 31.

Детали о том, что именно достанется будущему владельцу нет. Известно только, что здания построены в 1955 году, а общая площадь промышленного объекта – 3137,1 кв.м.

Есть несколько фото, из которых можно понять, что продают помещение бывшего завода и кучу металлолома. Остатки оборудования в аварийном состоянии, поэтому вряд ли здесь можно восстановить промышленный процесс или даже использовать на запчасти уцелевшие приборы.

Торги проведут 11 марта. Пока желающих приобрести имущество завода нет.

Заметим, в прошлом году прошли по меньшей мере два аукциона, во время которых продавали помещение завода.

Днепропетровский трубный завод – что известно о предприятии

Год постройки завода: 1928. Предприятие специализировалось на производстве бесшовных электросварочных труб, которые используют при строительстве.

Несмотря на то, что довольно долго завод был одним из важных предприятий, в 2011 году начинается упадок из-за проблем со снабжением сырьем. Впоследствии большинство персонала уволили, а в 2021 году бизнес объявили банкротом.

В 2022 году предприятие начали «резать на металлолом», так что в ближайшее время возобновить производство не удастся.

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