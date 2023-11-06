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  • Ціна впала на понад 100 млн: кому з другої спроби продали Дніпропетровський трубний завод

Ціна впала на понад 100 млн: кому з другої спроби продали Дніпропетровський трубний завод

Сьогодні 17:59
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У Дніпрі з другої спроби продали майно збанкрутілого заводу.

Новости Днепра про Ціна впала на понад 100 млн: кому з другої спроби продали Дніпропетровський трубний завод

6 листопада провели повторний аукціон з продажу збанкрутілого Дніпропетровського трубного заводу. Перші торги за англійською схемою (на підвищення ціни) не відбулися, після чого майно підприємства виставили на Prozorro.Продажі вдруге, знизивши ціну на 32 млн. З початкових 160 млн до 128 млн. 

Другі торги відбулися за голландською схемою – на зниження ціни. Свою пропозицію подала лише одна компанія, яка і стала переможцем. За даними, опублікованими на сайті Prozorro.Продажі, це ТОВ «Буд-асистент», яка запропонувала за Дніпропетровський трубний завод трохи більш як 14 млн гривень.

Це київська компанія, яка за даними платформи Youcontrol займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, знесенням та продажем відходів та брухту.

Новости Днепра про Ціна впала на понад 100 млн: кому з другої спроби продали Дніпропетровський трубний завод

Що отримав переможець?

Актив загальною площею 24 775,1 кв. м.

До складу лоту входять:

  • головний корпусу трубоелектрозварювального цеху – ТЕЗЦ, заг. пл. – 24775,1 кв. м.;
  • підвали;
  • ганки, сходи, сходи пожежні, приямок, козирець тощо;
  • запаси заводу.

Нагадаємо, Дніпропетровський трубний завод виготовляв безшовні електрозварювальні труби круглого та профільного перерізу. Підприємство працювало з 1928 року. 

Після 2011 року завод почав занепадати, а у 2021 його визнали банкрутом. 

Дніпропетровський трубний завод належить групі «Індустріальний союз Донбасу», однієї з найбільших корпорацій України, якою володіє Сергій Тарута. 

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Новости Днепра про Ціна впала на понад 100 млн: кому з другої спроби продали Дніпропетровський трубний заводУкраїнська Новости Днепра про Ціна впала на понад 100 млн: кому з другої спроби продали Дніпропетровський трубний заводРусский

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