В Днепре выпал «цветной» дождь

До Днепра 24 апреля добралась пыль из Сахары. Накануне песчаная буря накрыла Грецию, но теперь задело и Украину. Поэтому во многих регионах и в частности в Днепре прошли цветные дожди. Но, как говорят в ГСЧС, не стоит бояться.
По информации Укргидрометцентра, природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север. Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы.
Впрочем, людей все же призывают закрывать окна, чтобы пыль не попадала в дома.
25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной, а уже 27 апреля воздушные потоки изменятся, воздух после дождей очистится.
В сети распространяются последствия «цветного» дождя. Их хорошо видно на автомобилях, покрывшихся слоем грязи.
На «цветной» дождь жалуются также мотоциклисты.
Читайте также:
Автор:
Еще восемь улиц переименовали в Днепре.
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.
Женщина согласилась выйти замуж за сына своей приятельницы, чтобы тот смог вместе с ней уехать из Украины.
Детская железная дорога в парке имени Лазаря Глобы скоро начнет новый сезон.
В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать сына за 1 млн гривен.
Неподалеку от входа на мост через озеро в парке Глобы два десятка лет назад работал ресторан «Театральный уголок».
«ПриватБанк» в Верховном Суде отстоял право собственности на один из крупнейших ТЦ в Днепре - «Приозерный». Бывшие владельцы банка пытались вернуть ТЦ с 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый мобилизационный законопроект. Документ уже обнародовали в "Голосе Украины", поэтому 18 мая закон вступит в силу.
Важная информация!
В Днепре умер известный бывший квнщик, музыкант и священник.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!