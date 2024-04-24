В Днепре выпал «цветной» дождь

В Днепре выпал "желтый" дождь.

До Днепра 24 апреля добралась пыль из Сахары. Накануне песчаная буря накрыла Грецию, но теперь задело и Украину. Поэтому во многих регионах и в частности в Днепре прошли цветные дожди. Но, как говорят в ГСЧС, не стоит бояться.

По информации Укргидрометцентра, природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север. Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы.

Впрочем, людей все же призывают закрывать окна, чтобы пыль не попадала в дома.

25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной, а уже 27 апреля воздушные потоки изменятся, воздух после дождей очистится.

В сети распространяются последствия «цветного» дождя. Их хорошо видно на автомобилях, покрывшихся слоем грязи.

На «цветной» дождь жалуются также мотоциклисты.

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