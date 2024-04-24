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У Дніпрі випав “кольоровий” дощ

Сьогодні 16:49
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У Дніпрі випав "жовтий" дощ.

Новости Днепра про У Дніпрі випав

До Дніпра 24 квітня дістався пил з Сахари. Напередодні піщана буря накрила Грецію, але тепер зачепило і Україну. Через це в багатьох регіонах та зокрема в Дніпрі пройшли кольорові дощі. Але як кажуть в ДСНС, не варто боятися. 

За інформацією Укргідрометцентру, природне явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ. Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози.

Втім людей все ж закликають закривати вікна аби пилюка не потрапляла до домівок. 

25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною, а вже 27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.

У мережі ширять наслідки “кольорового” дощу. Їх добре видно на автомобілях, які вкрилися шаром грязюки. 

На “кольоровий” дощ скаржаться також мотоциклісти. 

Новости Днепра про У Дніпрі випав

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