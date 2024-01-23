В Днепре возле оперного избили актера черниговского драмтеатра: чем закончился инцидент

Об этом сообщили на ФБ-странице Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко.
Детали инцидента читайте ТУТ!
По данному факту в полиции открыли уголовное производство.
Отметим, что официально Константин Пинчук или администрация оперного театра никак не комментировали этот инцидент.
Во время общения с журналистами «УП. Культура» Пинчук отрицал все обвинения:
Буду звонить директору Черниговского театра, разбираться. Я думаю, что придется мне искать адвоката и на директора, на Черниговский театр, подавать в суд за клевету.
Позже стало известно, чем закончился этот конфликт. Как рассказали в театре, где играет пострадавший актер, «виновники хулиганских действий через посредников высказали артисту свои извинения и обратились с просьбой об отзыве заявления в органы правопорядка, чтобы прекратить уголовное производство по этому делу».
Николай Лемешко, посоветовавшись с адвокатом, решил принять извинения и отозвать свое заявление, поданное в правоохранительные органы по факту избиения.
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