В Днепре возле оперного избили актера черниговского драмтеатра: чем закончился инцидент

17 января в сети появилась информация, что в Днепре директор оперного театра Константин Пинчук якобы ударил в лицо актера черниговского драмтеатра Николая Лемешко.

Об этом сообщили на ФБ-странице Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко.

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По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Отметим, что официально Константин Пинчук или администрация оперного театра никак не комментировали этот инцидент.

Во время общения с журналистами «УП. Культура» Пинчук отрицал все обвинения:

Буду звонить директору Черниговского театра, разбираться. Я думаю, что придется мне искать адвоката и на директора, на Черниговский театр, подавать в суд за клевету.

Позже стало известно, чем закончился этот конфликт. Как рассказали в театре, где играет пострадавший актер, «виновники хулиганских действий через посредников высказали артисту свои извинения и обратились с просьбой об отзыве заявления в органы правопорядка, чтобы прекратить уголовное производство по этому делу».

Николай Лемешко, посоветовавшись с адвокатом, решил принять извинения и отозвать свое заявление, поданное в правоохранительные органы по факту избиения.

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