У Дніпрі біля оперного побили актора чернігівського драмтеатру: чим закінчився інцидент

Про це повідомили на ФБ-сторінці Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка.
Деталі інциденту читайте ТУТ!
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.
Зазначимо, офіційно Костянтин Пінчук чи адміністрація оперного театру ніяк не коментували цей інцидент.
Під час спілкування з журналістами “УП.Культура” Пінчук заперечив усі звинувачення:
Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп.
Пізніше стало відомо, чим закінчився цей конфлікт. Як розповіли у театрі, де грає постраждалий актор, “винуватці хуліганських дій через посередників висловили артистові свої вибачення та звернулися з проханням про відкликання заяви до органів правопорядку, аби припинити кримінальне провадження у цій справі”.
Микола Лемешко, порадившись з адвокатом, вирішив прийняти вибачення та відкликати свою заяву, подану правоохоронним органам за фактом побиття.
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