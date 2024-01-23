У Дніпрі біля оперного побили актора чернігівського драмтеатру: чим закінчився інцидент

17 січня у мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі директор оперного театру Костянтин Пінчук нібито вдарив в обличчя актора чернігівського драмтеатру Миколу Лемешка.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Деталі інциденту читайте ТУТ!

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.

Зазначимо, офіційно Костянтин Пінчук чи адміністрація оперного театру ніяк не коментували цей інцидент.

Під час спілкування з журналістами “УП.Культура” Пінчук заперечив усі звинувачення:



Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп.

Пізніше стало відомо, чим закінчився цей конфлікт. Як розповіли у театрі, де грає постраждалий актор, “винуватці хуліганських дій через посередників висловили артистові свої вибачення та звернулися з проханням про відкликання заяви до органів правопорядку, аби припинити кримінальне провадження у цій справі”.

Микола Лемешко, порадившись з адвокатом, вирішив прийняти вибачення та відкликати свою заяву, подану правоохоронним органам за фактом побиття.

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