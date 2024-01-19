В Днепре возле храма погружались в ледяную воду на Крещение «по старому стилю»

Жители Днепра праздновали второе Крещение.

На Сичеславской Набережной, возле храма собора святого Иоанна Предтечи, люди погружались в ледяную воду. На календаре 19 января, поэтому многие празднуют Крещение «по старому стилю».

После перехода на новоюлианский календарь с сентября 2023 года — Крещение празднуют раньше. Обряды освящения воды проходили 6 января. В частности, в Днепре это происходило на Набережной Победы и Набережной Заводской, где расположены храмы и часовни ПЦУ. Однако в этом году официальных мест для погружения в воду не было.

Храм на Сичеславской Набережной принадлежит к УПЦ, вероятно, поэтому верующие собрались на традиционное погружение в ледяную воду именно здесь. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Просто Днепр», видно людей, которые трижды ныряли под воду возле церкви.

Следует заметить, что здесь обустроено специальное место для ныряния, а рядом все-таки дежурили спасатели, поэтому обошлось без чрезвычайных ситуаций.

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