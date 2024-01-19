У Дніпрі біля храму занурювалися в крижану воду на Водохреще “за старим стилем”

На Січеславській Набережній, біля храму собору святого Іоанна Предтечі, люди занурювалися у крижану воду. На календарі 19 січня, тож багато хто святкує Водохреще “за старим стилем”.
Після переходу на новоюліанський календар з вересня 2023 року, тепер Водохреще святкують раніше. Обряди освячення води проходили 6 січня. Зокрема, у Дніпрі це відбувалося на Набережній Перемоги та Набережній Заводській, де розташовані храми та каплички ПЦУ. Однак цьогоріч офіційних місць для занурення у воду не було.
Храм на Січеславській Набережній належить до УПЦ, ймовірно тому віряни зібралися на традиційне занурення в крижану воду саме тут. На відео, яке опублікували в телеграм-каналі “Просто Дніпро”, видно людей, які тричі пірнали під воду біля церкви.
Варто зауважити, що тут облаштоване спеціальне місце для пірнання, а поруч все-таки чергували рятувальники, тому обійшлося без надзвичайних ситуацій.
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