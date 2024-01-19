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  • У Дніпрі біля храму занурювалися в крижану воду на Водохреще “за старим стилем”

У Дніпрі біля храму занурювалися в крижану воду на Водохреще “за старим стилем”

Сьогодні 14:53
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Мешканці Дніпра святкували друге Водохреще.

Новости Днепра про У Дніпрі біля храму занурювалися в крижану воду на Водохреще

На Січеславській Набережній, біля храму собору святого Іоанна Предтечі, люди занурювалися у крижану воду. На календарі 19 січня, тож багато хто святкує Водохреще “за старим стилем”. 

Після переходу на новоюліанський календар з вересня 2023 року, тепер Водохреще святкують раніше. Обряди освячення води проходили 6 січня. Зокрема, у Дніпрі це відбувалося на Набережній Перемоги та Набережній Заводській, де розташовані храми та каплички ПЦУ. Однак цьогоріч офіційних місць для занурення у воду не було. 

Храм на Січеславській Набережній належить до УПЦ, ймовірно тому віряни зібралися на традиційне занурення в крижану воду саме тут. На відео, яке опублікували в телеграм-каналі “Просто Дніпро”, видно людей, які тричі пірнали під воду біля церкви. 

Варто зауважити, що тут облаштоване спеціальне місце для пірнання, а поруч все-таки чергували рятувальники, тому обійшлося без надзвичайних ситуацій.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля храму занурювалися в крижану воду на Водохреще Українська

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