У Дніпрі на Донецькому шосе Nissan збив жінку на переході: поліція розшукує свідків ДТП

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У вівторок, 16 січня, на Донецькому шосе близько 6:50 сталася аварія: там водій Nissan X-TRAIL збив жінку-пішохода. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження.

Як встановили правоохоронці, водій іномарки рухався вулицею Донецьке шосе з боку проспекту Миру у напрямку вул. Передової. Під час руху в районі будинку №121 водій скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка, попередньо, перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські розшукують свідків ДТП. Тому якщо ви щось бачили чи знаєте, зверніться, будь ласка, за номером: (067) 565 46 58!

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