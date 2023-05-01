В Днепре возле больницы собрались люди с факелами (ВИДЕО)

Возле одного из медцентров заметили людей с факелами. Днепряне, живущие рядом с больницей, сообщают, что толпа собралась с фаерами, а черный дым валировал им в окна.
На опубликованных в сети кадрах видно, что в толпе люди держат в руках воздушные шарики, а двор празднично украшен.
Как позже оказалось, здесь расположена частная больница, занимающаяся репродуктивной медициной. Вот так помпезно друзья решили поздравить новорожденного малыша и его родителей.
Напомним, ранее мы сообщали о новом рекорде по количеству рожденных в этом году детей.
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