В Днепре возле больницы собрались люди с факелами (ВИДЕО)

Возле днепровской больницы видели людей с файерами.

Возле одного из медцентров заметили людей с факелами. Днепряне, живущие рядом с больницей, сообщают, что толпа собралась с фаерами, а черный дым валировал им в окна.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в толпе люди держат в руках воздушные шарики, а двор празднично украшен.

Как позже оказалось, здесь расположена частная больница, занимающаяся репродуктивной медициной. Вот так помпезно друзья решили поздравить новорожденного малыша и его родителей.

Напомним, ранее мы сообщали о новом рекорде по количеству рожденных в этом году детей.

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