Из Днепра восстанавливает движение популярная междугородняя маршрутка: расписание рейсов

Так, с 1 мая снова работает междугородний рейсовый автобус из Днепра в Вольногорск.
Маршрут проходит через Вольногорск, Водяное, Боровковку, Верхнеднепровск, Каменское, Днепр.
Расписание рейсов
1 рейс: из Вольногорска в 5.45, время прибытия в Днепр в 7.45;
2 рейс: из Днепра в 8.10, время прибытия в Вольногорск в 10.45;
3 рейс: из Вольногорска в 14.50, время прибытия в Днепр в 16.45;
4 рейс: из Днепра в 17.10, время прибытия в Вольногорск в 19.45.
Напомним, с пятницы в Днепре перекрыли Амурский мост. Поэтому временно не ездят трамвайные маршруты № 6 и № 9, а троллейбус № 3 курсирует по измененной схеме движения: ул. Холодильная – Новый мост – Речной вокзал. На время выполнения работ проезд по мосту будет доступен только для автобусов.
Работы планируют завершить до 2 мая.
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