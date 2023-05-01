Из Днепра восстанавливает движение популярная междугородняя маршрутка: расписание рейсов

Восстанавливает движение автобус Днепр – Вольногорск.

Так, с 1 мая снова работает междугородний рейсовый автобус из Днепра в Вольногорск.

Маршрут проходит через Вольногорск, Водяное, Боровковку, Верхнеднепровск, Каменское, Днепр.

Расписание рейсов

1 рейс: из Вольногорска в 5.45, время прибытия в Днепр в 7.45;

2 рейс: из Днепра в 8.10, время прибытия в Вольногорск в 10.45;

3 рейс: из Вольногорска в 14.50, время прибытия в Днепр в 16.45;

4 рейс: из Днепра в 17.10, время прибытия в Вольногорск в 19.45.

Напомним, с пятницы в Днепре перекрыли Амурский мост. Поэтому временно не ездят трамвайные маршруты № 6 и № 9, а троллейбус № 3 курсирует по измененной схеме движения: ул. Холодильная – Новый мост – Речной вокзал. На время выполнения работ проезд по мосту будет доступен только для автобусов.

Работы планируют завершить до 2 мая.

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