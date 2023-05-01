В Днепре возле школы на детей набросились собаки: подробности

В Приднепровске неподалеку от 27 школы собака чуть не загрызла девочку. Об этом сообщают горожане в телеграмм-канале ХДнепра.
Все произошло в субботу, 29 апреля. Девушка гуляла неподалеку от школы, когда на нее накинулся пес. Ей помог друг, который смог испугать и отогнать собаку подальше. Момент зафиксировали на камеру и опубликовали фотоподтверждения.
После этого эта же собака пыталась напасть на мальчика 12-14 лет. Школьник убежал от пса, который погнался за ним. Предварительно все обошлось легким испугом и никто не пострадал. Известно, что животное было беспризорным.
Напомним, ранее стая бездомных собак напала на ребенка. К счастью, обошлось только испорченной одеждой и испугом. Похожий случай произошел на жилом массиве Парус, но с псом и его владелицей. Известно, что местная жительница выгуливала своего любимца породы кане-корсо без поводка и намордника. В какой-то момент пес увидел ребенка, который рисовал у забора, и чуть не бросился на него.
Отметим, что согласно законодательству, владельцы некоторых пород собак, считающихся агрессивными, должны выгуливать своих любимцев на поводке и в наморднике.
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