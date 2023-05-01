Новий рекордний бейбі-бум: у Дніпрі за квітень народилося більше півтисячі малюків

У Дніпрі встановили новий рекорд з народжуваності в цьому році. У лютому народилося 499 малюків, а в квітні на 85 більше.
Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській ОВА розповіли, що з початку року в області народилося 3,7 тисяч дітей. Як зазначили в ОВА, трієнь в області поки немає. А от двійні народжувалися у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Нікополі.
Ми також писали про поліцейського, який знущався над своєю дружиною та маленькою дитиною.
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