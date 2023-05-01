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  • Новий рекордний бейбі-бум: у Дніпрі за квітень народилося більше півтисячі малюків

Новий рекордний бейбі-бум: у Дніпрі за квітень народилося більше півтисячі малюків

Сьогодні 10:27
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У Дніпрі за квітень народилось більше півтисячі дітей.

Новости Днепра про Новий рекордний бейбі-бум: у Дніпрі за квітень народилося більше півтисячі малюків

Про це повідомили в міськраді Дніпра. 
 
За квітень 2023 року в Дніпрі народилося 584 малюка. Дівчаток було більше – за місяць на світ з’явилося 297 маленьких дніпрянок, а хлопчиків дещо менше – 287 малюків. 
 
81 дитину народили жінки-переселенки. 
 

У Дніпрі встановили новий рекорд з народжуваності в цьому році. У лютому народилося 499 малюків, а в квітні на 85 більше. 

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській ОВА розповіли, що з початку року в області народилося 3,7 тисяч дітей. Як зазначили в ОВА, трієнь в області поки немає. А от двійні народжувалися у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Нікополі. 

Ми також писали про поліцейського, який знущався над своєю дружиною та маленькою дитиною.

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Новости Днепра про Новий рекордний бейбі-бум: у Дніпрі за квітень народилося більше півтисячі малюківУкраїнська

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