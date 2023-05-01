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В Днепре с сегодняшнего дня заработали фонтаны (ВИДЕО)

Сегодня 12:35
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В Днепре с 1 мая работают фонтаны.

Новости Днепра про В Днепре с сегодняшнего дня заработали фонтаны (ВИДЕО)

В Днепре с 1 мая заработали первые фонтаны. В частности, один из них запустили вблизи Театра оперы и балета.

На днях специалисты провели подготовительные работы по расконсервированию фонтанов, оборудовали насадки, которые пускают водяные струи и почистили поддоны, где собирается вода. Коммунальщики призывают днепрян не купаться в фонтанах и не сбрасывать туда мусор.

Они будут работать все лето. Днепряне публикуют видео с работающими фонтанами.

Заметим, что в прошлом году фонтаны запустили на месяц позже – 1 июня.

Всего в Днепре работает 14 городских фонтанов. Как только окончательно потеплеют, специалисты их запустят.

Напомним, ранее мы рассказывали о фонтане с лебедями на Соборной площади.

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