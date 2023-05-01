У Дніпрі біля лікарні зібралися люди зі смолоскипами (ВІДЕО)

Біля дніпровської лікарні бачили людей зі фаерами.

Поблизу одного із медцентрів помітили людей зі смолоскипами. Дніпряни, які живуть поруч з лікарнею повідомляють, що натовп зібрався з фаерами, а чорний дим валував їм у вікна.

На опублікованих в мережі кадрах видно, що в натовпі люди тримають в руках повітряні кульки, а подвір’я святково прикрашене.

Як пізніше виявилося, тут розташована приватна лікарня, яка займається репродуктивною медициною. Ось так помпезно друзі вирішили привітати новонародженого малюка та його батьків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про новий рекорд за кількістю народжених цього року дітей.

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