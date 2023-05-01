Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі біля лікарні зібралися люди зі смолоскипами (ВІДЕО)

Сьогодні 15:20
просмотров

Біля дніпровської лікарні бачили людей зі фаерами.

Новости Днепра про У Дніпрі біля лікарні зібралися люди зі смолоскипами (ВІДЕО)

Поблизу одного із медцентрів помітили людей зі смолоскипами. Дніпряни, які живуть поруч з лікарнею повідомляють, що натовп зібрався з фаерами, а чорний дим валував їм у вікна. 

На опублікованих в мережі кадрах видно, що в натовпі люди тримають в руках повітряні кульки, а подвір’я святково прикрашене.

Як пізніше виявилося, тут розташована приватна лікарня, яка займається репродуктивною медициною. Ось так помпезно друзі вирішили привітати новонародженого малюка та його батьків. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про новий рекорд за кількістю народжених цього року дітей. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі біля лікарні зібралися люди зі смолоскипами (ВІДЕО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:47
    У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска

    Жінці не сподобалася нова довжина волосся.

    “Дніпровські Рататуї”: посеред подвір’я в середмісті Дніпра оселилася зграя щурів (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:23
    “Дніпровські Рататуї”: посеред подвір’я в середмісті Дніпра оселилася зграя щурів (ВІДЕО)

    У Дніпрі зграя щурів оселилася посеред одного із дворів.

    Як раніше виглядав знаменитий фонтан із журавлями на лівому березі Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:18
    Як раніше виглядав знаменитий фонтан із журавлями на лівому березі Дніпра (ФОТО)

    Біля однієї з музичних шкіл на лівому березі Дніпра кілька…

    Посварилися: у Дніпрі чоловік забив співмешканку до смерті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:57
    Посварилися: у Дніпрі чоловік забив співмешканку до смерті

    Інцидент стався у суботу, 29 квітня, в одному з будинків…

    Наверх