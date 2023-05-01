Скільки мешканці Дніпра платитимуть за газ з 1 травня

Важлива інформація!

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік – до 1 травня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тобто вартість блакитного палива з 1 травня залишиться незмінною та становитиме 7,96 грн за кубометр.

Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийняте з урахуванням військового стану та економічної ситуації в Україні. За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні, – зазначив голова Групи “Нафтогаз” Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кабміні розповіли, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 травня.

Читайте також:

Українська

Автор: