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У Дніпрі поблизу школи на дітей накинулися собаки: подробиці

Сьогодні 11:31
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У Дніпрі собака накинулася на дітей.

Новости Днепра про У Дніпрі поблизу школи на дітей накинулися собаки: подробиці

У Придніпровську поблизу 27 школи собака мало не загризла дівчинку. Про це повідомляють містяни в телеграм-каналі ХДніпро. 

Усе сталося у суботу, 29 квітня. Дівчина гуляла неподалік від школи, коли на неї накинувся пес. Їй допоміг друг, який зміг налякати та відігнати собаку подалі. Момент зафіксували на камеру і опублікували фото-докази.

Після цього ця ж собака намагалася напасти на хлопчика 12-14 років. Школяр втік від пса, який погнався за ним. Попередньо, усе обійшлося і ніхто не постраждав. Відомо, що тварина була безпритульною. 

Новости Днепра про У Дніпрі поблизу школи на дітей накинулися собаки: подробиці

Нагадаємо, раніше зграя безпритульних собак напала на дитину. На щастя, обійшлося тільки зіпсованим одягом та переляком. Схожий випадок стався на житловому масиві Парус, але з псом та його власницею. Відомо, що місцева мешканка вигулювала свого улюбленця породи кане-корсо без повідка та намордника. В якийсь момент пес побачив дитину, яка малювала біля паркану, та ледве не кинувся на неї. 

Зауважимо, що згідно до законодавства, власники деяких порід собак, які вважаються агресивними, мають вигулювати своїх улюбленців на повідку та в наморднику. 

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Новости Днепра про У Дніпрі поблизу школи на дітей накинулися собаки: подробиціУкраїнська

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