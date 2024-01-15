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В Днепре водитель попал в мусорную ловушку (ФОТО)

Сегодня 11:24
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В Днепре наказали водителя, чей автомобиль мешал мусоровозу.

Новости Днепра про В Днепре водитель попал в мусорную ловушку (ФОТО)

Парковка во дворах болезненная тема, из-за которой возникают конфликты между владельцами авто и жителями домов, которым машины мешают нормально передвигаться вблизи многоэтажек. Часто припаркованный транспорт мешает также коммунальщикам и мусоровозам, которые не могут подъехать к бакам.

На улице Юрия Кондратюка автомобиль попал в мусорную ловушку из-за неправильной парковки. Машину, которую водитель оставил на въезде во двор, с обеих сторон «заключили в тюрьму» мусорными баками.

Похоже так проучить водителя решили водители мусоровоза. Коммунальщики не смогли вывезти мусор из-за автомобиля, заблокировавшего проезд.

Новости Днепра про В Днепре водитель попал в мусорную ловушку (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре водитель попал в мусорную ловушку (ФОТО)

Водителю даже оставили записку с объяснениями, почему его наказали.

Похоже, у кого-то утро начнется с передвижения мусорных баков, которые подперли автомобиль с обеих сторон.

Новости Днепра про В Днепре водитель попал в мусорную ловушку (ФОТО)

Напомним, ранее мы сообщали, почему в Днепре возникают проблемы с вывозом мусора. Одна из причин долги горожан. Задолженность в настоящее время составляет 227 миллионов гривен.

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Новости Днепра про В Днепре водитель попал в мусорную ловушку (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре водитель попал в мусорную ловушку (ФОТО)Русский

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