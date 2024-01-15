У Дніпрі водій потрапив у сміттєву пастку (ФОТО)

У Дніпрі покарали водія, чия автівка заважала сміттєвозу.

Паркування у дворах болюча тема, через яку виникають конфлікти між власниками авто та мешканцями будинків, яким машини заважають нормально пересуватися поблизу багатоповерхівок. Часто припаркований транспорт заважає також комунальникам та зокрема сміттєвозам, які не можуть під’їхати до баків.

На вулиці Юрія Кондратюка автівка потрапила в сміттєву пастку, через неправильне паркування. Машину, яку водій залишив на в’їзді до двору, з обох боків “ув’язнили” сміттєвими баками.

Схоже так провчити водія вирішили водії сміттєвоза. Комунальники не змогли вивезти сміття через автомобіль, який заблокував проїзд.

Водієві навіть залишили записку з поясненнями, чому його покарали.

Схоже у когось ранок почнеться з пересування сміттєвих баків, які підперли автівку з обох боків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому в Дніпрі виникають проблеми з вивозом сміття. Одна із причин борги містян. Заборгованість наразі становить 227 мільйонів гривень.

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