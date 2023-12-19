Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Філатов відповів, чому в Дніпрі іноді виникає “сміттєвий колапс” та коли цю проблему вирішать

Філатов відповів, чому в Дніпрі іноді виникає “сміттєвий колапс” та коли цю проблему вирішать

Сьогодні 15:18
просмотров

Мер Дніпра відповів на болюче питання з вивозом сміття.

Новости Днепра про Філатов відповів, чому в Дніпрі іноді виникає

У 2023 році загострилася проблема з вивозом сміття. Мешканці деяких масивів скаржилися, що побутові відходи не вивозять тижнями. Чому в Дніпрі виникає “сміттєвий колапс” розповів міський голова Борис Філатов, під час свого звіту за 2023 рік. 

Мер каже, що є дві проблеми, які призводять до появи величезних завалів сміття у дворах багатоповерхівок. Це нестача працівників комунальних підприємств та величезні борги містян. Що ж стосується ОСББ, то вони часто співпрацюють з приватними підрядниками, які не доброчесно виконують свої обов’язки. 

Філатов зазначив, що підприємствам не вистачає людей. Багато водіїв мобілізувалися, а нові люди не хочуть йти на вільні місця. 

Але дуже багато водіїв мобілізовано і фактично немає охочих іти працювати на сміттєвоз. Оскільки ми — місцеве самоврядування, то у нас неможливо працювати не ставши на облік у військкоматі. Тому люди не хочуть іти працювати в комунальні служби. Вони розуміють, як вони прийдуть, після цього зі сміттєвоза їх знімуть та передадуть у Збройні сили. Й замість водія сміттєвоза, він буде водити бойову машину піхоти, — пояснив Філатов під час онлайн-трансляції. 
Тобто по суті нікому вивозити сміття, якого назбирується все більше.
 
Друга проблема – борги містян, які наразі становлять 227 мільйонів гривень.
 

Тому якби борг закрили, може ситуація б і зрушилася з мертвої точки, — зауважив міський голова.

Попереду Новий рік, тому мер Дніпра не виключає виникнення нового “сміттєвого колапсу”, адже містяни готуються до свят та купують багато харчів. Щорічно перед святами зростає кількість відходів, а рук все ще не вистачає. 

“Але, знову ж таки, я не складаю з себе відповідальності. Зараз ми приймаємо всі необхідні управлінські рішення, щоб цю проблему вирішити. Я думаю, у 2024 році ми її будемо вирішувати та вирішімо”, — акцентував він. 

Нагадаємо, раніше комунальники пояснювали, чому в Дніпрі погано вивозять сміття. 

Читайте також:

Новости Днепра про Філатов відповів, чому в Дніпрі іноді виникає Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мешканці Дніпра зможуть продати чи купити авто в “Дії” за 15 хвилин: коли запрацює послуга
Новини Дніпра
Сьогодні 14:36
Мешканці Дніпра зможуть продати чи купити авто в “Дії” за 15 хвилин: коли запрацює послуга

Сьогодні опівночі в "Дії" запрацює послуга, за допомогою якої можна…

Філатов розповів, чи запустять у Дніпрі тролейбусний маршрут, який з’єднає ж/м Перемога, Тополя та Сокіл
Новини Дніпра
Сьогодні 14:15
Філатов розповів, чи запустять у Дніпрі тролейбусний маршрут, який з’єднає ж/м Перемога, Тополя та Сокіл

Сьогодні мер Дніпра Борис Філатов провів прес-конференцію, під час якої…

На прибирання податкової у Дніпрі та області хотіли витратити понад 8 млн гривень: у мережі розгорівся скандал
Новини Дніпра
Сьогодні 13:44
На прибирання податкової у Дніпрі та області хотіли витратити понад 8 млн гривень: у мережі розгорівся скандал

Податкова служба хоче витратити понад 6 млн на прибирання у…

Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку: “на радість малечі та дорослих” (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:41
Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку: “на радість малечі та дорослих” (ФОТО)

Уже скоро - Новий рік.

Наверх