Філатов відповів, чому в Дніпрі іноді виникає “сміттєвий колапс” та коли цю проблему вирішать

Мер Дніпра відповів на болюче питання з вивозом сміття.

У 2023 році загострилася проблема з вивозом сміття. Мешканці деяких масивів скаржилися, що побутові відходи не вивозять тижнями. Чому в Дніпрі виникає “сміттєвий колапс” розповів міський голова Борис Філатов, під час свого звіту за 2023 рік.

Мер каже, що є дві проблеми, які призводять до появи величезних завалів сміття у дворах багатоповерхівок. Це нестача працівників комунальних підприємств та величезні борги містян. Що ж стосується ОСББ, то вони часто співпрацюють з приватними підрядниками, які не доброчесно виконують свої обов’язки.

Філатов зазначив, що підприємствам не вистачає людей. Багато водіїв мобілізувалися, а нові люди не хочуть йти на вільні місця.

Але дуже багато водіїв мобілізовано і фактично немає охочих іти працювати на сміттєвоз. Оскільки ми — місцеве самоврядування, то у нас неможливо працювати не ставши на облік у військкоматі. Тому люди не хочуть іти працювати в комунальні служби. Вони розуміють, як вони прийдуть, після цього зі сміттєвоза їх знімуть та передадуть у Збройні сили. Й замість водія сміттєвоза, він буде водити бойову машину піхоти, — пояснив Філатов під час онлайн-трансляції.

Тобто по суті нікому вивозити сміття, якого назбирується все більше.

Друга проблема – борги містян, які наразі становлять 227 мільйонів гривень.

Тому якби борг закрили, може ситуація б і зрушилася з мертвої точки, — зауважив міський голова. Попереду Новий рік, тому мер Дніпра не виключає виникнення нового “сміттєвого колапсу”, адже містяни готуються до свят та купують багато харчів. Щорічно перед святами зростає кількість відходів, а рук все ще не вистачає.

“Але, знову ж таки, я не складаю з себе відповідальності. Зараз ми приймаємо всі необхідні управлінські рішення, щоб цю проблему вирішити. Я думаю, у 2024 році ми її будемо вирішувати та вирішімо”, — акцентував він.

Нагадаємо, раніше комунальники пояснювали, чому в Дніпрі погано вивозять сміття.

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