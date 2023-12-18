В Днепре водитель электрокара сбила бабушку: она умерла в больнице

Отмечается, что пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения: сотрясение головного мозга, внутричерепную гематому, перелом таза, разрыв печени и мочевого пузыря. К сожалению, в больнице бабушка умерла.

На днях в Днепре на улице Овражной произошло ДТП – водитель электрокара Volkswagen ID4 сбила 79-летнюю бабушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

У бабушки были очень тяжелые травмы.

Прослушка в кабинете Залужного: главком впервые отреагировал Валерий Залужный отреагировал на информацию о найденной в его кабинете "прослушке". 3 просмотров

На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели более 200 детей Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 6,6%. 6 просмотров

В сети пишут, что Милла Йовович жила в Днепре на Северном: что об этом известно 17 декабря свой день рождение отметила голливудская актриса Милла Йовович. В связи с этим в группах Днепра в социальной сети появилась информация, что она некоторое время жила в Днепре. Хотя в официальной биографии актрисы говорится, что она родилась в Киеве… 9 просмотров