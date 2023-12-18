У Дніпрі водійка електрокара збила бабусю: вона померла у лікарні

Днями у Дніпрі на вулиці Овражній сталася ДТП – водійка електрокара Volkswagen ID4 збила 79-річну бабусю, яка переходила дорогу в невстановленому місці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що постраждала отримала численні тілесні ушкодження: струс головного мозку, внутрішньо-черепну гематому, перелам тазу, розрив печінки та сечового міхура. На жаль, у лікарні бабуся померла.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яна 17-річна дівчина впала з балкона: що з нею.
Читайте також:
Автор:
Інцидент стався в ніч на 17 грудня на вулиці Воскресенській.
Ще є час зарядити телефон!
Сьогодні протягом дня ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе.
У Дніпрі двоє чоловіків поцупили люк на вулиці Макарова.