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У Дніпрі водійка електрокара збила бабусю: вона померла у лікарні

Сьогодні 09:37
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У бабусі були дуже важкі травми.

Новости Днепра про У Дніпрі водійка електрокара збила бабусю: вона померла у лікарні

Днями у Дніпрі на вулиці Овражній сталася ДТП – водійка електрокара Volkswagen ID4 збила 79-річну бабусю, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що постраждала отримала численні тілесні ушкодження: струс головного мозку, внутрішньо-черепну гематому, перелам тазу, розрив печінки та сечового міхура. На жаль, у лікарні бабуся померла.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у  Дніпрі п’яна 17-річна дівчина впала з балкона: що з нею

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Новости Днепра про У Дніпрі водійка електрокара збила бабусю: вона померла у лікарніУкраїнська

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