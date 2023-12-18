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В Днепре пьяная 17-летняя девушка упала с балкона: что с ней

Сегодня 08:25
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Инцидент произошел в ночь на 17 декабря на улице Воскресенской.

Новости Днепра про В Днепре пьяная 17-летняя девушка упала с балкона: что с ней

17-летняя девушка пришла в гости к своей 22-летней подруге. Предварительно, девушки употребляли алкоголь, а затем несовершеннолетняя вышла на балкон на втором этаже, не удержала равновесие и упала.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место вызвали медиков и полицейских.

17-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее диагностировали алкогольное опьянение и сотрясение головного мозга.

В каком состоянии девушка сейчас – неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в больнице Днепра спасают 14-летнюю девочку с острым алкогольным отравлением.

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Новости Днепра про В Днепре пьяная 17-летняя девушка упала с балкона: что с нейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре пьяная 17-летняя девушка упала с балкона: что с нейРусский

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