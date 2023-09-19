В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали

В Днепре могут перекрыть тротуары вблизи Соборной площади.

Речь идет о пешеходной зоне на углу площади Соборной и улице Дмитрия Донцова. На этом участке запланирована реконструкция многофункционального оздоровительного комплекса, поэтому к городским властям обратились за разрешением на проведение строительных работ.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

Движение может быть перекрыто до 31 марта 2024 года. Рядом с местом проведения работ должны разместить упреждающие дорожные знаки, ограждение и освещение.

Как только работы завершат, строители должны демонтировать ограждение, убрать дорожные знаки и привести в порядок покрытие тротуара. Заметим, что на документе еще нет подписи городского головы, поэтому он еще не вступил в законную силу.