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В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали

Сегодня 10:27
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В Днепре могут перекрыть тротуары вблизи Соборной площади.

Новости Днепра про В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали

Речь идет о пешеходной зоне на углу площади Соборной и улице Дмитрия Донцова. На этом участке запланирована реконструкция многофункционального оздоровительного комплекса, поэтому к городским властям обратились за разрешением на проведение строительных работ.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

Движение может быть перекрыто до 31 марта 2024 года. Рядом с местом проведения работ должны разместить упреждающие дорожные знаки, ограждение и освещение.

Как только работы завершат, строители должны демонтировать ограждение, убрать дорожные знаки и привести в порядок покрытие тротуара. Заметим, что на документе еще нет подписи городского головы, поэтому он еще не вступил в законную силу.

 
 

Новости Днепра про В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали

 
Напомним, ранее в Днепре отложили переименование проспекта Гагарина и одной из улиц в Амур-Нижнеднепровском районе.

Новости Днепра про В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: деталиРусский

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