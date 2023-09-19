В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали

Речь идет о пешеходной зоне на углу площади Соборной и улице Дмитрия Донцова. На этом участке запланирована реконструкция многофункционального оздоровительного комплекса, поэтому к городским властям обратились за разрешением на проведение строительных работ.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.
Движение может быть перекрыто до 31 марта 2024 года. Рядом с местом проведения работ должны разместить упреждающие дорожные знаки, ограждение и освещение.
Как только работы завершат, строители должны демонтировать ограждение, убрать дорожные знаки и привести в порядок покрытие тротуара. Заметим, что на документе еще нет подписи городского головы, поэтому он еще не вступил в законную силу.
Читайте также:
Автор:
Случилось это вчера, 18 сентября.
Ночь была тревожной.
Лучше выберите другой маршрут!
Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.
Случилось это вчера, 18 сентября.
Ночь была тревожной.
Лучше выберите другой маршрут!
Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.
Еще есть время зарядить телефон!
В нашем городе настоящая теплая осень!
На строительство метро в Днепре и Харькове в бюджете 2024 предусмотрено еще 1,27 миллиарда гривен.
Военнослужащий зарабатывал на пиратстве сериалов.
Скорее всего, в Днепре отложили переименование проспекта Гагарина.
В последние десять дней сентября в Днепре запланировано масштабное отключение газа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!