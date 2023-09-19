У Дніпрі поблизу Соборної площі на пів року перекриють тротуари: деталі

У Дніпрі можуть перекрити тротуари поблизу Соборної площі.

Мова йде про пішохідну зону на розі площі Соборної та вулиці Дмитра Донцова. На цій ділянці запланували реконструкцію багатофункціонального оздоровчого комплексу, тож до міської влади звернулися за дозволом на проведення будівельних робіт.

Рух можуть перекрити до 31 березня 2024 року. Поруч з місцем проведення робіт мають розмістити попереджувальні дорожні знаки, огорожу та освітлення.

Як тільки роботи завершать, будівельники мають демонтувати огорожу, прибрати дорожні знаки та привести до ладу покриття тротуару. Зауважимо, що на документі ще немає підпису міського голови, тож він ще не набув законної сили.

перейменування проспекту Гагаріна та однієї із вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі. Нагадаємо, раніше у Дніпрі відклалипроспекту Гагаріна та однієї із вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі.

Читайте також:

Українська

Автор: