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  • В Днепре вандалы изувечили «детский городок» в парке Глобы: порезали, порвали, поломали

В Днепре вандалы изувечили «детский городок» в парке Глобы: порезали, порвали, поломали

Сегодня 15:56
просмотров

На днях в Днепре снова "орудовали" вандалы.

Новости Днепра про В Днепре вандалы изувечили

Неизвестные изувечили «детский городок» в парке Глобы. Там порезали и разорвали батуты и надувные горки, сломали игрушки и декорации.

Видео опубликовали в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».

Кто именно это сделал, пока неизвестно. Так же как и то, зачем.

Сейчас вандалов разыскивают.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра.

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