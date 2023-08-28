В Днепре вандалы изувечили «детский городок» в парке Глобы: порезали, порвали, поломали

Неизвестные изувечили «детский городок» в парке Глобы. Там порезали и разорвали батуты и надувные горки, сломали игрушки и декорации.
Видео опубликовали в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».
Кто именно это сделал, пока неизвестно. Так же как и то, зачем.
Сейчас вандалов разыскивают.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра.
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