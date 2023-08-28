В Днепре вандалы изувечили «детский городок» в парке Глобы: порезали, порвали, поломали

На днях в Днепре снова "орудовали" вандалы.

Неизвестные изувечили «детский городок» в парке Глобы. Там порезали и разорвали батуты и надувные горки, сломали игрушки и декорации.

Видео опубликовали в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».

Кто именно это сделал, пока неизвестно. Так же как и то, зачем.

Сейчас вандалов разыскивают.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра.

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