В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)

Об этом сообщила директор департамента гуманитарной политики Ксения Сушко на своей Facebook-странице.
Инклюзивно-ресурсный центр находится в Днепре на Слобожанском проспекте. Специалисты учреждения занимаются сопровождением детей с особыми образовательными потребностями.
Однако сейчас не об этом. Неизвестные вандалы осквернили фасад центра, обрисовав его разными надписями.
«Да вот только непонятно чем руководствовались те, кто обратную часть фасада инклюзивно-ресурсного центра превратил в Смотрите сами, это ужас…», — написала Ксения Сушко.
Судя по фото, пострадал фасад обратного входа в центр.
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