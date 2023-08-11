В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)

В Днепре вандалы поиздевались над стенами инклюзивного центра на Слобожанском проспекте.

Об этом сообщила директор департамента гуманитарной политики Ксения Сушко на своей Facebook-странице.

Инклюзивно-ресурсный центр находится в Днепре на Слобожанском проспекте. Специалисты учреждения занимаются сопровождением детей с особыми образовательными потребностями.

Однако сейчас не об этом. Неизвестные вандалы осквернили фасад центра, обрисовав его разными надписями.

«Да вот только непонятно чем руководствовались те, кто обратную часть фасада инклюзивно-ресурсного центра превратил в Смотрите сами, это ужас…», — написала Ксения Сушко.

Судя по фото, пострадал фасад обратного входа в центр.

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