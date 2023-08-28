У Дніпрі вандали понівечили “дитяче містечко” у парку Глоби: порізали, порвали, поламали

Невідомі понівечили “дитяче містечко” у парку Глоби. Там порізали та порвали батути та надувні гірки, зламали іграшки та декорації.
Відео опублікували у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.
Хто саме це зробив, поки невідомо. Так саме як і те, навіщо.
Зараз вандалів розшукують.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру.
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