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  • У Дніпрі вандали понівечили “дитяче містечко” у парку Глоби: порізали, порвали, поламали

У Дніпрі вандали понівечили “дитяче містечко” у парку Глоби: порізали, порвали, поламали

Сьогодні 15:56
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Днями у Дніпрі знову "орудували" вандали.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали понівечили

Невідомі понівечили “дитяче містечко” у парку Глоби. Там порізали та порвали батути та надувні гірки, зламали іграшки та декорації.

Відео опублікували у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

Хто саме це зробив, поки невідомо. Так саме як і те, навіщо.

Зараз вандалів розшукують.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру.

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