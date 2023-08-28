У Дніпрі вандали понівечили “дитяче містечко” у парку Глоби: порізали, порвали, поламали

Днями у Дніпрі знову "орудували" вандали.

Невідомі понівечили “дитяче містечко” у парку Глоби. Там порізали та порвали батути та надувні гірки, зламали іграшки та декорації.

Відео опублікували у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

Хто саме це зробив, поки невідомо. Так саме як і те, навіщо.

Зараз вандалів розшукують.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали спаплюжили фасад інклюзивного центру.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: