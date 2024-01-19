В Днепре в январе будут отключать газ: адреса

К концу месяца в Днепре запланировали ремонтные работы в многоквартирных домах, на время выполнения которых, в квартирах днепрян не будет газа. Об этом сообщает Днепровский филиал «Газсети», обслуживающий областной центр и Днепровский район.
Временно прекратят распределение газа по следующим адресам:
ул. Телевизионная, 1, 1б
ул. Полигонная, 25
пр. Свободы, 213
ул. Евпаторийская, 61, 63, 63а, 65, 65а
Газа не будет минимум день, но представители «Газсети» предупреждают, что для восстановления газоснабжения ремонтники должны иметь доступ к газифицированным помещениям. Это делается, для того чтобы проверить исправность оборудования.
Оговорено требованиями пункта 7.17 Правил безопасности систем газоснабжения, где указано, что все объекты систем газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к действующим газопроводам, а также после ремонта подлежат внешнему осмотру и опрессовке воздухом. Пуск газа в газопровод без внешнего осмотра и контрольного опрессовки не допускается, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, сколько будет стоить третья платежка за газ, которую могут получить жители Днепра.
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