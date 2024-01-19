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В Днепре в январе будут отключать газ: адреса

Сегодня 12:09
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В Днепре в январе будут выключать газ.

Новости Днепра про В Днепре в январе будут отключать газ: адреса

К концу месяца в Днепре запланировали ремонтные работы в многоквартирных домах, на время выполнения которых, в квартирах днепрян не будет газа. Об этом сообщает Днепровский филиал «Газсети», обслуживающий областной центр и Днепровский район.

Временно прекратят распределение газа по следующим адресам:

24 января

ул. Телевизионная, 1, 1б

25 января

ул. Полигонная, 25
пр. Свободы, 213

26 января

ул. Евпаторийская, 61, 63, 63а, 65, 65а

Газа не будет минимум день, но представители «Газсети» предупреждают, что для восстановления газоснабжения ремонтники должны иметь доступ к газифицированным помещениям. Это делается, для того чтобы проверить исправность оборудования.

Оговорено требованиями пункта 7.17 Правил безопасности систем газоснабжения, где указано, что все объекты систем газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к действующим газопроводам, а также после ремонта подлежат внешнему осмотру и опрессовке воздухом. Пуск газа в газопровод без внешнего осмотра и контрольного опрессовки не допускается, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько будет стоить третья платежка за газ, которую могут получить жители Днепра.

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