У Дніпрі в січні відключатимуть газ: адреси

Під кінець місяця в Дніпрі запланували ремонтні роботи в багатоквартирних будинках, на час виконання яких, у квартирах дніпрян не буде газу. Про це повідомляє Дніпровська філія “Газмережі”, яка обслуговує обласний центр та Дніпровський район.
Тимчасово припинять розподіл газу за такими адресами:
Обумовлено вимогами пункту 7.17 Правил безпеки систем газопостачання, у якому зазначено, що усі об’єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх підключенням до діючих газопроводів, а також після ремонту підлягають зовнішньому огляду і опресовуванню повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається, – йдеться у повідомленні.
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