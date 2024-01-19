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У Дніпрі в січні відключатимуть газ: адреси

Сьогодні 12:09
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У Дніпрі в січні вимикатимуть газ.

Новости Днепра про У Дніпрі в січні відключатимуть газ: адреси

Під кінець місяця в Дніпрі запланували ремонтні роботи в багатоквартирних будинках, на час виконання яких, у квартирах дніпрян не буде газу. Про це повідомляє Дніпровська філія “Газмережі”, яка обслуговує обласний центр та Дніпровський район.

Тимчасово припинять розподіл газу за такими адресами:

24 січня

вул. Телевізійна, 1, 1б

25 січня 

вул. Полігонна, 25
пр. Свободи, 213

26 січня 

вул. Євпаторійська, 61, 63, 63а, 65, 65а
 
Газу не буде щонайменше день, але представники “Газмережі” попереджають, що для відновлення газопостачання ремонтники повинні мати доступ до газифікованих приміщень. Це робиться для того, щоб перевірити справність обладнання. 
 
Обумовлено вимогами пункту 7.17 Правил безпеки систем газопостачання, у якому зазначено, що усі об’єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх підключенням до діючих газопроводів, а також після ремонту підлягають зовнішньому огляду і опресовуванню повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається, – йдеться у повідомленні. 
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли скільки коштуватиме третя платіжка за газ, яку можуть отримати мешканці Дніпра. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в січні відключатимуть газ: адресиУкраїнська

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