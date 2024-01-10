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Від 80 до 700 грн: “Нафтогаз” показав, у скільки жителям Дніпра обійдеться третя платіжка за газ

Сьогодні 22:08
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Стало відомо, у скільки мешканцям Дніпра обійдеться анонсована "Нафтогазом" третя платіжка за газ.

Новости Днепра про Від 80 до 700 грн:

Дніпряни з січня отримають нову платіжку. Це буде вже третя квитанція. Тепер необхідно платити за сам спожитий газ, за його доставку й за утримання внутрішньобудинкових систем.

“Нафтогаз”, якому належать регіональні філії “Газмережі”, показав вартість нової послуги з обслуговування внутрішньобудинкової системи. Це стосується і мешканців Дніпра, яким надає послуги Дніпровська філія “Газмережі”.

За що платитимуть споживачі у Дніпрі?

Сума, яку треба сплатити, варіюється у залежності від міста та будинку. Знайти свою адресу можна ТУТЗауважимо, що посилання веде на файл Excel, тож без цього додатку побачити інформацію не вийде. 

До прикладу, мешканці будинку за адресою вулиця Аеродром, 5 у Дніпрі мають за рік сплатити 737 гривень. А ось на бульварі Рубіновий, 10 ця сума складає 118 гривень. Тобто чим більше квартир в будинку, тим менший буде платіж за обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Представники “Газмереж” мають раз на рік оглянути газопровід, перевірити його на щільність, випробовувати труби під тиском, оглянути газове обладнання, за потреби провести обслуговування запірних пристроїв.

Оператори на своїх сайтах розмістили графік проведення техоглядів. З січня по травень у Дніпрі він буде ТАКИМ. Однак можливі зміни.

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