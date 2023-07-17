В Днепре в сквере Усачева содрали «кожу» с сакуры

В Днепре в сквере Усачева вандалы поиздевались над деревцом сакуры.

Неизвестные содрали «кожу» с сакуры, растущей на аллее в сквере Усачева. Об этом сообщили днепряне в сообществе на Facebook «Райончик».

Минус одна сакура в сквере Усачева, говорится в сообщении.

Судя по фото, кто-то ободрал кору посреди дерева. В комментариях к сообщению днепряне не сдерживают эмоций, призывают найти вандала и наказать.

Местные предполагают, что это мог сделать ребенок, который играл, но не до конца осознавал, какой вред принесет растению. В то же время, в комментариях к сообщению свидетели отметили, что делали замечания школьнику, который сдирал кору, но тот не отреагировал на слова взрослых.

Днепряне предлагают спасти дерево, намостив на него кору из другого растения. В комментариях местный депутат отметил, что на днях придет специалист, который осмотрит сакуру и попытается полечить ее. Напомним, аллею сакур в сквере Усачева высадили в 2021 году. Раньше мы публиковали ТОП-8 локаций, где растет это волшебное дерево.

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