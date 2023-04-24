ТОП-8 локацій у Дніпрі, де можна помилуватися цвітінням сакури і зробити фото

У Дніпрі після довгих дощових днів нарешті почало виглядати сонечко. На вулиці відразу все зазеленіло і зацвіло. Особливо яскраво виглядають сакури - вони цвітуть рожево-білим кольором і здається просто створені для того, щоб влаштувати в них фотосесію або просто прогулюючись повз насолоджуватися красою цвітіння та ароматом.

Журналісти dnepr.info зібрали всі локації Дніпра, де можна помилуватися сакурами.

Парк ДІІТу

Одна з найпопулярніших алей сакур у Дніпрі знаходиться у парку ДІІТу. Вхід на територію вільний. Тут росте більше десяти дерев, які тішать мешканців міста своїми незвичайними рожевими квітами.

Новокодацький парк

Помилуватися цвітінням японської вишні можна у парку «Новокодацький». Дерев цього виду в парку не дуже багато, вони молоді і виглядають дуже ніжно.

Набережна

Неподалік скверу «Прибережний» є кілька десятків квітучих дерев. Вони не такі високі та пишні, як у парку навчального закладу, але виглядають чудово.

Біля пам’ятника

Біля монумента Слави у Дніпрі зацвіла алея сакур. З’явилася вона тут у 2017 році, до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією. Уздовж алеї розкинулося майже півсотні дерев.

Сквер Героїв

У невеликому сквері Героїв у Дніпрі можна знайти кілька сакур. Крім них у сквері також зацвіли магнолії і є багато бажаючих зробити фотографії у рожевих та білих кольорах.

Сквер ім. Янгеля

Кілька років тому у сквері висадили алею сакур. Молоді дерева вже цвітуть і радують містян своєю красою і ароматом.

Сквер Усачова

На лівому березі Дніпра у сквері Усачова також розцвіла сакура. Японської вишні тут небагато, але вона дуже «пухнаста».

ТЦ Вавилон

Неподалік торгового центру «Вавилон» також росте кілька дерев. Влаштувати велику фотосесію у сакурі тут не вийде, але кілька фотографій для соцмереж зробити можна

фото: Є.Євтушенко, О. Чеботарьов.

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