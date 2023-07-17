У Дніпрі в сквері Усачева здерли “шкіру” із сакури

Судячи з фото, хтось обдер кору посередині дерева. У коментарях до допису дніпряни не стримують емоцій та закликають знайти вандала та покарати.

Місцеві припускають, що це могла зробити дитина, яка гралася, але не до кінця усвідомлювала, яку шкоду принесе рослині. Водночас у коментарях до допису свідки зазначили, що робили зауваження школяреві, який здирав кору, але той не відреагував на слова дорослих.