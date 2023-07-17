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У Дніпрі в сквері Усачева здерли “шкіру” із сакури

Сьогодні 11:39
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У Дніпрі в сквері Усачева вандали познущалися з деревця сакури.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачева здерли

Невідомі здерли “шкіру” з сакури, яка росте на алеї в сквері Усачева. Про це повідомили дніпряни в спільноті на Facebook “Райончик”.

Мінус одна сакура у сквері Усачова, – йдеться в дописі. 
 
Судячи з фото, хтось обдер кору посередині дерева. У коментарях до допису дніпряни не стримують емоцій та закликають знайти вандала та покарати.
 
Місцеві припускають, що це могла зробити дитина, яка гралася, але не до кінця усвідомлювала, яку шкоду принесе рослині. Водночас у коментарях до допису свідки зазначили, що робили зауваження школяреві, який здирав кору, але той не відреагував на слова дорослих.
 

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачева здерли

Дніпряни пропонують врятувати дерево, намостивши на нього кору з іншої рослини. У коментарях місцевий депутат зазначив, що днями прийде спеціаліст, який огляне сакуру та спробує полікувати її. 
 

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Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачева здерли Українська

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