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  • У Дніпрі майже на тиждень хочуть перекрити рух по бульвару Слави: подробиці

У Дніпрі майже на тиждень хочуть перекрити рух по бульвару Слави: подробиці

Сьогодні 17:56
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Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень хочуть перекрити рух по бульвару Слави: подробиці

У Дніпрі планують перекрити рух по парній стороні бульвару Слави – на ділянці від вулиці Набережної Перемоги до проспекту Героїв.

Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття.

Про це повідомляється у проєкті розпорядження міського голови.

Роботи планують виконати з 20 до 25 липня 2023 року.

На період виконання робіт департамент благоустрою та інфраструктури з поліцією мають розробити тимчасову схему руху транспорту.

Зауважимо, мер Борис Філатов ще не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень хочуть перекрити рух по бульвару Слави: подробиці

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Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень хочуть перекрити рух по бульвару Слави: подробиціУкраїнська

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