У Дніпрі майже на тиждень хочуть перекрити рух по бульвару Слави: подробиці

У Дніпрі планують перекрити рух по парній стороні бульвару Слави – на ділянці від вулиці Набережної Перемоги до проспекту Героїв.
Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття.
Про це повідомляється у проєкті розпорядження міського голови.
Роботи планують виконати з 20 до 25 липня 2023 року.
На період виконання робіт департамент благоустрою та інфраструктури з поліцією мають розробити тимчасову схему руху транспорту.
Зауважимо, мер Борис Філатов ще не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.
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