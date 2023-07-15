У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-ники

Дякуємо!

Сьогодні, 15 липня, о 12:01 на лінію «101» повідомили про те, що на території підприємства, розташованого на вулиці Дніпросталівській, до забетонованого котловану впав собака.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони за допомогою драбини спустилися на дно котловану та підняли бідолашну тварину на поверхню.

З собачкою все добре!

До порятунку чотирилапого залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чотирилапа впала у занедбаний 2-метровий люк: її рятували ДСНС-ники.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: