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У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-ники

Сьогодні 16:55
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Дякуємо!

Новости Днепра про У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-ники

Сьогодні, 15 липня, о 12:01 на лінію «101» повідомили про те, що на території підприємства, розташованого на вулиці Дніпросталівській, до забетонованого котловану впав собака.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони за допомогою драбини спустилися на дно котловану та підняли бідолашну тварину на поверхню.

Новости Днепра про У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-ники

Новости Днепра про У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-ники

З собачкою все добре!

До порятунку чотирилапого залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чотирилапа впала у занедбаний 2-метровий люк: її рятували ДСНС-ники.

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Новости Днепра про У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-никиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-никиРусский

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