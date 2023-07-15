У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)

Сьогодні, 15 липня, на вулиці Черкасова у Кривому Розі біля автозаправної станції загорівся автомобіль Chevrolet Aveo.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 10:31.

До прибуття ДСНС-ників водій та інші люди, які знаходились поруч, відкотили палаючу автівку подалі від АЗС.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у моторному відсіку автомобіля. Пожежу локалізували о 10:47 та ліквідували о 10:48.

Вогонь знищив електропроводку, пошкодив моторний відсік легковика на площі 1 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих.

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