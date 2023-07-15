Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)

Сьогодні 15:57
просмотров

Сьогодні, 15 липня, на вулиці Черкасова у Кривому Розі біля автозаправної станції загорівся автомобіль Chevrolet Aveo.

Новости Днепра про У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 10:31.

До прибуття ДСНС-ників водій та інші люди, які знаходились поруч, відкотили палаючу автівку подалі від АЗС.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у моторному відсіку автомобіля. Пожежу локалізували о 10:47 та ліквідували о 10:48.

Вогонь знищив електропроводку, пошкодив моторний відсік легковика на площі 1 кв. м.

Новости Днепра про У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі біля АЗС загорівся Chevrolet (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання
Новини Дніпра
Сьогодні 14:27
Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання

Сьогодні, 15 липня, у багатьох мешканців Дніпра відключили воду.

Косив мокру траву: у Дніпрі пенсіонера вбило струмом
Новини Дніпра
Сьогодні 12:59
Косив мокру траву: у Дніпрі пенсіонера вбило струмом

Днями у Дніпрі сталася трагедія.

На трасі Дніпро-Запоріжжя пенсіонер збив підлітка на велосипеді
Новини Дніпра
Сьогодні 11:57
На трасі Дніпро-Запоріжжя пенсіонер збив підлітка на велосипеді

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

У Дніпрі у річці біля Нового мосту ледве не втонув молодий хлопець: був в 500 метрах від берега
Новини Дніпра
Сьогодні 09:26
У Дніпрі у річці біля Нового мосту ледве не втонув молодий хлопець: був в 500 метрах від берега

Учора, 14 липня, о 23:06 на лінію «101» повідомили про…

Наверх