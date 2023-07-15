В Днепре почти на неделю хотят перекрыть движение по бульвару Славы: подробности

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В Днепре планируют перекрыть движение по парной стороне бульвара Славы – на участке от улицы Набережной Победы до проспекта Героев.

Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Об этом сообщается в проекте распоряжения городского головы.

Работы планируют выполнить с 20 по 25 июля 2023 года.

В период выполнения работ департамент благоустройства и инфраструктуры с полицией должны разработать временную схему движения транспорта.

Заметим, мэр Борис Филатов еще не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

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