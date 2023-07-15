У Дніпрі в парку вишикувалася кілометрова черга за безкоштовною піцою (ФОТО, ВІДЕО)

Цими вихідними у Дніпрі у парках містяни можуть поласувати піцою та розважитися.

Як ми писали раніше, для дніпрян влаштують невеликі свята.

Так, сьогодні, 15 липня, у парку Шевченка КП Міська інфраструктура влаштує свято вихідного дня. Триватиме захід з 16:00 до 17:30. А в молодіжному парку «Новокодацький» шотландська благодійна організація «SIOBHANS TRUST» та «Благодійний фонд «М.Р.І.Я» м. Запоріжжя пригощають усіх охочих справжньою італійською піцою.

Як виявилося, охочих скуштувати піцу дуже багато.

Як видно з відео, які опублікували місцеві Telegram-канали, черги за піцою – кілометрові. І вони все збільшуються, і збільшуються.

Зазначимо, сьогодні не останній день, коли можна поласувати безкоштовною піцою: завтра її роздаватимуть в Зеленому гаї. Початок об 11:00.

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