В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу

В Днепре утром на "зебре" сбили школьницу.

Как сообщили в патрульной полиции, утром на улице Большой Диевской произошло ДТП. На пешеходном переходе сбили 14-летнюю девочку, которая шла в школу. У ребенка незначительные травмы. Их госпитализировали в больницу. На месте работали правоохранители.

С сегодняшнего дня часть детей вернулась за парты, поэтому водителей призывают быть внимательными на дорогах.

Правила для водителей

Соблюдайте безопасное расстояние от пешеходных переходов и мест с большим количеством детей. Это позволит вам своевременно остановиться, если ребенок вдруг решит перейти дорогу.

Останавливайтесь только в отведенных местах. Не паркуйте машину на пешеходных переходах, тротуарах и местах, где это может мешать обзорности дороги пешеходам.

Будьте бдительны у школ и детсадов. При любых обстоятельствах соблюдайте безопасную скорость и будьте готовы к полной остановке.

Наблюдайте за пешеходами. Будьте готовы к возможным непредсказуемым действиям детей у дороги, особенно неподалеку от учебных заведений.

Будьте осторожны, когда вы останавливаетесь у остановок. Дети могут внезапно выбежать на дорогу.

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