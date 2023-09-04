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  • У Дніпрі в перший день очного навчання на “зебрі” збили дитину, яка йшла до школи

У Дніпрі в перший день очного навчання на “зебрі” збили дитину, яка йшла до школи

Сьогодні 11:37
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У Дніпрі зранку на "зебрі" збили школярку.
Новости Днепра про У Дніпрі в перший день очного навчання на

 фото умовне

Як повідомили в патрульній поліції, зранку на вулиці Великій Діївській сталася ДТП. На пішохідному переході збили 14-річну дівчинку, яка йшла до школи. У дитини незначні травми. Їх ушпиталили до лікарні. На місці працювали правоохоронці. 

Відсьогодні частина дітей повернулася за парти, тож водіїв закликають бути уважними на дорогах. 

Правила для водіїв

Дотримуйтесь безпечної відстані від пішохідних переходів та місць з великою кількістю дітей. Це дозволить вам своєчасно зупинитись, якщо дитина раптом вирішить перейти дорогу.

Зупиняйтесь лише у відведених місцях. Не паркуйте машину на пішохідних переходах, тротуарах та місцях, де це може заважати оглядовості дороги пішоходам.

Будьте пильними біля шкіл та дитсадків. За будь-яких обставин дотримуйте безпечної швидкості та будьте готові до повної зупинки.

Спостерігайте за пішоходами. Будьте готові до можливих непередбачуваних дій дітей біля дороги, особливо неподалік від навчальних закладів.

Будьте обережні, коли ви зупиняєтеся біля зупинок. Діти можуть раптово вибігти на дорогу.

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Новости Днепра про У Дніпрі в перший день очного навчання на Українська

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