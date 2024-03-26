В Днепре в музее появился редкостный экземпляр педального автомобиля (ВИДЕО)

Семейный раритет перевезли из Константиновки Донецкой области.

В Днепре в техническом музее «Машины Времени» появился редкостный экземпляр педального автомобиля 1963 года выпуска.

Об этом сообщили на странице музея в Facebok.

Отмечается, что семейный раритет в Днепр из Константиновки Донецкой области доставила Ольга Перкун. Сейчас специалисты музея работают над восстановлением механики экспоната.

Очень редкостный экземпляр педального автомобиля 1963 года выпуска недавно пополнил коллекцию музея «Машины Времени». За небольшую сумму его передала музею Ольга Перкун. После посещения музея месяц назад она приняла решение доставить семейный раритет в Днепр из неспокойной сейчас Константиновки Донецкой области. Мастерская музея уже получила задание по восстановлению механики экспоната, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО).

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