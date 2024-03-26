В Днепре вымогатели избивали людей кастетами, чтобы те отдали им мнимые долги

В Днепре разоблачили группу рэкетиров, которые выбивали из людей долги.

На днях по проспекту Дмитрия Яворницкого в Днепре проводили задержание. В центре города видели полицию и силовиков. Как оказалось, правоохранители поймали рэкетиров, требовавших у местного жителя мнимый долг.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Злоумышленники потребовали у местного жителя 14 тыс. долларов за мнимый долг и право собственности на его автомобиль. При этом били мужчину кастетом и угрожали.

По данным следствия, 11 марта вымогатели выбили у потерпевшего согласие на переоформление автомобиля. Мужчина был подавлен постоянными побоями, поэтому согласился поехать к нотариусу. Однако ни один из чиновников не согласился это сделать, поэтому вымогатели решили дать время потерпевшему для сбора средств.

Потерпевший обратился в полицию. 22 марта мужчина отдал вымогателям 6 тысяч долларов, пообещав через несколько дней отдать оставшиеся деньги. Однако шестерых бандитов в возрасте от 23 до 35 лет задержали правоохранители.

Следователи провели более 20 обысков на местах задержаний и в квартирах нападающих, в которых изъяли 5 пистолетов, 5 карабинов, патроны и деньги в сумме 24 тыс. долларов США в разной валюте. Также изъяты четыре автомобиля, на которых передвигались задержанные. Следственные мероприятия проводились с участием полицейских управления криминального анализа ГУНП.

В настоящее время все участники преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Им сообщено о подозрении в вымогательстве, незаконном лишении свободы или похищении человека, присвоении, вымогательстве документов, завладении ими путем мошенничества или злоупотреблении служебным положением или их повреждении.

Все задержанные находятся под стражей.

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