У Дніпрі здирники били людей кастетами, аби ті віддали їм уявні борги

У Дніпрі викрили групу рекетирів, які вибивали з людей борги.

Днями на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі проводили затримання. У центрі міста бачили поліцію та силовиків. Як виявилося, правоохоронці піймали рекетирів, які вимагали у місцевого жителя уявний борг.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зловмисники вимагали у місцевого жителя 14 тис. доларів за уявний борг та право власності на його автомобіль. При цьому били чоловіка кастетом та погрожували.

За даними слідства, 11 березня здирники вибили у потерпілого згоду на переоформлення автомобіля. Чоловік був пригнічений постійними побоями, тому погодився поїхати до нотаріуса. Однак жоден з посадовців не погодився це зробити, тому вимагачі вирішили дати час потерпілому для збору коштів.

Потерпілий звернувся до поліції. 22 березня чоловік віддав здирникам 6 тисяч доларів, пообіцявши через кілька днів віддати решту грошей. Проте шістьох бандитів віком від 23 до 35 років затримали правоохоронці.

Слідчі провели понад 20 обшуків на місцях затримань та у квартирах нападників, під час яких вилучили 5 пістолетів, 5 карабінів, набої та гроші у сумі 24 тис. доларів США у різній валюті. Також вилучено чотири автомобілі, на яких пересувалися затримані. Слідчі заходи проводилися за участі поліцейських управління кримінального аналізу ГУНП.

Зараз всі учасники злочинного угрупування затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомлено про підозру у вимаганні, незаконному позбавленні волі або викрадення людини, привласненні, вимаганні документів, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.

Усі затримані перебувають під вартою.

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